وزير الاتصالات يعلن أبرز قرارات جلسة مجلس الوزراء اليوم

2022/06/14 | 18:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن وزير الاتصالات أركان الشيباني، الثلاثاء، قرارات جلسة مجلس الوزراء بجلسة اليوم.

وقال الشيباني خلال مؤتمر صحفي في بغداد أعقب جلسة المجلس اليوم، إن "مجلس الوزراء قرر تخصيص 1.5 مليار دينار لدعم الأمن في سنجار فضلاً عن تخصيص 6.5 مليار دينار لاستقدام الفرق الأجنبية لمستشفى ابن سينا لمعالجة المرضى".

وأضاف، أن "المجلس قرر أيضاً تخصيص 500 مليون دينار لتكاليف مؤتمر منتدى الحضارات العريقة الذي سيعقد في بغداد، فضلاً عن 25 مليون دولار لتوفير الدعم اللوجستي لطائرات وزارة الدفاع".

وأكد الشيباني أن "رئيس الوزراء وجه خلال الجلسة باستمرار بذل الجهود لآخر يوم من عمر الحكومة".

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