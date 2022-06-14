تنويه من بلدية الديوانية لاصحاب الاكشاك والبسطات والمتجاوزين في شارع سوق التحدي

2022/06/14 | 18:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدرت لجنة متابعة اعمال مديرية بلدية الديوانية، اليوم الثلاثاء تنويها لاصحاب الاكشاك والبسطات والمتجاوزين في شارع سوق التحدي بالمحافظة.وذكر بيان للبلدية وتلقته ايرث نيوز، انه “نود اعلام اهلنا في محافظة الديوانية عن خطة عمل مديرية بلدية الديوانية ليوم الاحد المصادف ١٩ /حزيران المباشرة في ازالة التجاوزات والمخالفات من على شارع وارصفة شارع […]

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