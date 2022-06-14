“اثر انتهاكاتها”.. حقوق تستغرب من زيارات مسؤولي العراق إلى تركيا

2022/06/14 | 18:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..اتهم المتحدث باسم حركة حقوق علي فضل الله، اليوم الثلاثاء، الحكومتين الاتحادية وإقليم كردستان بالتخاذل والتهاون مع الملف التركي وتجاوزاته المتكررة في شمال العراق، فيما استغرب من زيارات المسؤولين العراقيين إلى تركيا وعدم التطرق إلى ملف الاعتداءات الخطير.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال فضل في […]

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