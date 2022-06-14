2022/06/14 | 18:33 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- "الصبر والإيمان في قلبي"..
سودانية مصابة بمرض الإيدز تروي تفاصيل معاناتها ونظرة المجتمع إليها
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سودانية مصابة بمرض الإيدز تروي تفاصيل معاناتها ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سودانية مصابة بمرض الإيدز تروي تفاصيل معاناتها ونظرة المجتمع إليها
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سودانية مصابة بمرض الإيدز تروي تفاصيل معاناتها ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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