الكاظمي يوجّه بإعداد جرد بأسماء المتعاقدين تمهيداً لتثبيتهم

2022/06/14 | 18:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

الثلاثاء، الوزارات كافة والجهات غير

المرتبطة بوزارة، بالإسراع في إعداد

جرد بأسماء المتعاقدين ممن لديهم خدمة

عقدية لا تقل عن سنتين تمهيداً

لتثبيتهم، شرط التأكد من

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