أوبك تتوقع ارتفاع الطلب على النفط في النصف الثاني من 2022

2022/06/14 | 18:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أصدرت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” تقريرها لشهر يونيو، اليوم الثلاثاء، حيث أبقت على توقعاتها لنمو الطلب على النفط عند 3.4 مليون برميل يومياً خلال 2022، لكنها تتوقع أن تنخفض وتيرة نمو الطلب على النفط إلى النصف العام المقبل، مع سيطرة التضخم والصراع على الاقتصاد العالمي.رفعت أوبك توقعاتها للطلب على النفط في […]

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