خلال جلسة اليوم.. وزير الإتصالات: صرف تخصيصات مالية في مختلف المجالات الأمنية والعسكرية والثقافية

2022/06/14 | 18:38 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلن وزير الإتصالات، أركان الشيباني، اليوم الثلاثاء، قرارات جلسة مجلس الوزراء بجلسة اليوم.

وقال الشيباني، خلال مؤتمر صحفي في بغداد، أعقب جلسة المجلس اليوم، أن ” رئيس الوزراء وجّه خلال الجلسة باستمرار بذل الجهود لآخر يوم من عمر الحكومة”.

وأضاف أن “مجلس الوزراء قرّر تخصيص 1.5 مليار دينار لدعم الأمن في سنجار، فضلاً على تخصيص 6.5 مليار دينار لاستقدام الفرق الأجنبية لمستشفى ابن سينا لمعالجة المرضى”.





وأوضح أن “المجلس قرر أيضاً تخصيص 500 مليون دينار لتكاليف مؤتمر منتدى الحضارات العريقة الذي سيعقد في بغداد، فضلاً على 25 مليون دولار لتوفير الدعم اللوجستي لطائرات وزارة الدفاع”.

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