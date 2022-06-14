2022/06/14 | 18:40 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cSCk_wcoUDo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تسوّل الاطفال.. ظاهرة باتت تملأ تقاطعات وشوارع النجف تحت الاكراه والتعنيف) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تسوّل الاطفال.. ظاهرة باتت تملأ تقاطعات وشوارع النجف تحت الاكراه والتعنيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).