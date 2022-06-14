2022/06/14 | 18:40 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9JJp-5t4ZQ0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس أركان الجيش يندهش ويغضب من إهمال اللجان الطبية لمنتسب جريح منذ 9 سنوات!!) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس أركان الجيش يندهش ويغضب من إهمال اللجان الطبية لمنتسب جريح منذ 9 سنوات!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).