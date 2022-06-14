موقع امريكي: الولايات المتحدة ترسل أكثر من ألف وحدة دفاع جوي للشرق الاوسط

2022/06/14 | 18:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة..كشف تقرير (فورين اندفينس بوليسي) الامريكي المتخصص بالشؤون الخارجية والعسكرية ، الثلاثاء، ان الجيش الامريكي ولأول مرة منذ 20 عاما تنخفض اعداده عن مليون عسكري في آخر طلب مقدم للميزانية العسكرية في كشف مقلق للجيش والخدمات المصاحبة له على الرغم من تزايد نشاطه العسكري في اجزاء مختلفة في العالم .تابع قناة “المعلومة […]

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