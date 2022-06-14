2022/06/14 | 19:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أعلنت عدد من القوى السياسية، اليوم الثلاثاء، تأسيسها “خارطة طريق” لتقويم العملية السباسية.وذكرت القوى في بيان ورد لايرث نيوز، أن “القوى الوطنية الاتية: حركة واثقون، الحزب الشيوعي العراقي، الحزب الاجتماعي الديمقراطي،الحركة المدنية الوطنية، حركة نازل اخذ حقي، التيار الديمقراطي، وحركة وعي الوطنية لتؤسس خارطة طريق وفق البنود الاتية: ١- تؤكد القوى […]

ظهرت المقالة “من ست نقاط”..



قوى سياسية تعلن تأسيسها “خارطة طريق” أولاً على ايرث نيوز.

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