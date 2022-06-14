2022/06/14 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إبراهيم_ابراش منذ 2004 ونحن نكتب ونتحدث في وسائل الإعلام محذرين من مخطط دولة غزة الذي تفتقت عنه العقلية الاستراتيجية الصهيونية لقطع الطريق على إمكانية قيام دولة في غزة والضفة ولدفع الفلسطينيين للاقتتال الداخلي والصراع على السلطة بين الوطنيين والإسلاميين وينشغلوا بالانقسام وحوارات المصالحة العبثية وإبعاد الأنظار عن ما يجري في الضفة والقدس من مشاريع استيطانيه وتهويدية .



......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حركة حماس والمكابرة على الخطأ - إبراهيم ابراش) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حركة حماس والمكابرة على الخطأ - إبراهيم ابراش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).