أزمة الحكومة وسجن دولة فلسطين: - يعقوب بن افرات

2022/06/14 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#يعقوب_بن_افرات أزمة الحكومة:نير أورباخ، رئيس لجنة الكنيست والمدير العام لحزب البيت اليهودي، الذي يمثل المستوطنين في الضفة الغربية، عتب منصور عباس قائلا إن محاولة التعاون مع العرب باءت بالفشل.



أثار ذلك جدلًا كبيرًا بين اليمين واليسار في إسرائيل حول ما إذا كان العرب مسؤولون عن فشل الائتلاف الحكومي، وما إذا كان هناك مستقبل للتعاون بين اليهود والعرب داخله.



بالإضافة إلى ذلك، انضمت غيداء ريناوي زعبي، من حز ......





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