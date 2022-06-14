أسعار النفط تسجل ارتفاعاً جديداً و “برنت” يقترب من 125 دولارا للبرميل

2022/06/14 | 19:10 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً جديداً، اليوم الثلاثاء، وخام برنت يسجل 124.87 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط، بنحو 2٪ حيث طغى نقص المعروض العالمي على المخاوف من تأثر الطلب على الوقود، بسبب الركود المحتمل وقيود فيروس كورونا الجديدة في الصين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.60 دولار أو 2.1٪ إلى 124.87 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.42 دولار أو 2٪ إلى 123.35 دولار للبرميل.

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