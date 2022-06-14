إصابة عامل مولدة بهجوم مسلح غربي الموصل

2022/06/14 | 19:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بإصابة عامل مولدة بهجوم مسلحين مجهولين في بلدة بادوش غرب الموصل.

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