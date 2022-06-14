2022/06/14 | 19:15 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: o06Fech-xxo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مستشفى اليرموك بغداد - ناس وناس ٢٠٢٢ - الحلقة ٢٢٩) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مستشفى اليرموك بغداد - ناس وناس ٢٠٢٢ - الحلقة ٢٢٩) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).