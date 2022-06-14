شاهد بالفيديو.. مراجع يوثق مأساة سائقي المركبات لاستخراج

2022/06/14 | 19:15 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: yppw3rxisT0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراجع يوثق مأساة سائقي المركبات لاستخراج "إجازات السوق") نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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