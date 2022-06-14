مدرب الشرطة يحدد موعد مغادرته للنادي

2022/06/14 | 19:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..حدد مدرب فريق كرة القدم بنادي الشرطة مؤمن سليمان، موعد رحيله عن صفوف النادي.وقال سليمان في تدوينة عبر حسابه على “فيسبوك” إن “يوم 15 حزيران هو اخر يوم في عقدي الرسمي مع نادي الشرطة، لكني سأكمل المشوار لنهاية الموسم”.وبين “على مدار 10 أشهر حافلة بالأحداث التي لا تنسى، كسبت قبل البطولة […]

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