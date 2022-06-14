عدد من القوى السياسية تعلن “خارطة طريق” لتقويم العملية السياسية

2022/06/14 | 19:23 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلنت عدد من القوى السياسية، اليوم الثلاثاء، تأسيسها “خارطة طريق” لتقويم العملية السياسية.

وذكرت القوى في بيان ورد لخبر برس (واخ)، أن “حركة واثقون، الحزب الشيوعي العراقي، الحزب الاجتماعي الديمقراطي، الحركة المدنية الوطنية، حركة نازل آخذ حقي، التيار الديمقراطي، وحركة وعي الوطنية، أنها تؤسس خارطة طريق وفق البنود الآتية:

١– تؤكد القوى انها ليست جزءاً من حالة الانسداد الحالي وتدعو الى تجاوزه بمشروع وطني جامع.

2- تشكيل حكومة انتقالية مستقلة جديدة من الكفاءات الوطنية النزيهة، تأخذ على عاتقها تهيئة الظرف الملائم لإجراء انتخابات جديدة.

3- تعديل المنظومة الانتخابية عبر تعديل قانون الانتخابات وتغيير المفوضية.

4- معالجة عجز مجلس النواب في أداء مهماته التشريعية والرقابية وخروجه عن التوقيتات الدستورية، وإلا فالبرلمان ملزم بحل نفسه وفقا للمادة ٦٤من الدستور.

5- تغليب لغة الحوار والتفاهم وعدم الدفع باتجاه الفوضى والصراعات واستخدام السلاح وتعريض السلم الأهلي لخطر حقيقي.

6- احترام استقلالية القضاء والتزام قراراته وصولاً الى تحقيق العدالة بين المواطنين وتحقيق الإستقرار السياسي”.

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