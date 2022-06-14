ابرز انجازات النزاهة لشهر أيار الماضي

2022/06/14 | 19:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد أصدرت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، تقريرا متضمنا ابرز إنجازاتها لشهر أيار الماضي.

وقالت الهيئة في تقرير صادر عنها تلقته (بغداد اليوم)، انها "نفذت 28 أوامر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا فيما ضبطت 30 متهم بالجرم المشهود".فيما يلي نص التقرير:

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