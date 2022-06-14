القوى الوطنية تكشف عن خارطة طريق لتشكيل حكومة انتقالية وحل البرلمان

2022/06/14 | 19:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مجموعة من الأحزاب العراقية المعارضة، الثلاثاء، عن خرطة طريق متكاملة للخروج من حالة الانسداد السياسي، داعية الى تشكيل حكومة انتقالية مستقلة لترتيب أوضاع البلاد الاقتصادية والسياسية.

وذكر بيان صادر عن تلك الأحزاب تلقته (بغداد اليوم) ان "القوى الوطنية، حركة واثقون الحزب الشيوعي العراقي، الحزب الاجتماعي الديمقراطي الحركة المدنية الوطنية، حركة نازل اخذ حقي، التيار الديمقراطي، حركة وعي الوطنية، اجتمعت لتؤسس خارطة طريق وفق البنود الاتية".

وأضاف انها "تؤكد القوى انها ليست جزءاً من حالة الانسداد الحالي وتدعو الى تجاوزه بمشروع وطني جامع "، داعية الى "تشكيل حكومة انتقالية مستقلة جديدة من الكفاءات الوطنية النزيهة تاخذ على عاتقها تهيأت الظرف الملائم لاجراء انتخابات جديدة

وتابع البيان " ان "تعديل المنظومة الانتخابية عبر تعديل قانون الانتخابات وتغيير المفوضية ومعالجة عجز مجلس النواب في اداء مهامه التشريعية والرقابية وخروجه على التوقيتات الدستورية والا فالبرلمان ملزم بحل نفسه وفقا للمادة ٦٤من الدستور ".

وأوضح البيان ان "تغليب لغة الحوار والتفاهم وعدم الدفع باتجاه الفوضى والصراعات واستخدام السلاح وتعريض السلم الاهلي لخطر حقيقي وان احترام استقلالية القضاء والتزام قراراته وصولا الى تحقيق العدالة بين المواطنين وتحقيق الاستقرار السياسي".

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