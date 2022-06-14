جلسة مجلس الوزراء.. إعداد جرد لتثبيت المتعاقدين وإيقاف التعيينات

2022/06/14 | 19:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

وجّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة، الثلاثاء، بالإسراع في إعداد جرد بأسماء المتعاقدين ممن لديهم خدمة عقدية لا تقل عن سنتين تمهيداً لتثبيتهم، فيما أصدر مجلس الوزراء قرارات تخص العقود والأجراء اليوميين.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، إن "الكاظمي اشترط في التوجيه أعلاه التأكد من توافر التخصيصات المالية اللازمة دون طلب تخصيصات مالية إضافية؛ وذلك إنصافاً لشريحة العقود والأجراء اليوميين، ولغرض النهوض بمستواهم المعيشي واحتساب خدماتهم".

وأقرّ مجلس الوزراء بجلسته اليوم "احتساب خدمة الأجر اليومي للأجراء اليوميين على وفق أحكام المادة (5) من قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 التي أجازت احتساب خدمة العامل لأغراض تحديد الراتب والتقاعد في حال تثبيته على الملاك الدائم، شرط استيفاء التوقيفات التقاعدية، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، ومجلس الخدمة العامة الاتحادي".

وأكد المجلس على "إيقاف التعيين بصفة عقد أو أجر يومي بما لا يتعارض مع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخراً".

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