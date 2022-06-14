الديمقراطية في أيدي العرب كارثة

2022/06/14 | 19:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعدما داس العراقيون بأرجلهم على كل عناصر الديموقراطية في دولتهم، يستمر جهلهم الدستوري المعزز بجهل المحكمة العليا، والذي كان آخره السماح لمجلس النوّاب بالتشريع حتى بدون انتخاب رئيس جمهورية أو اختيار رئيس للحكومة.ومثل في العراق، كذلك في لبنان، بدا الجهل بأصول الديمقراطية والدبلوماسية فاقعا حتى بين النخبة التغييرية التي دخلت مجلس النواب منتصف الشهر الماضي.

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