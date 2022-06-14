المتفجرات تعلن معالجة 38 عبوة ومخلف حربي في الأنبار

2022/06/14 | 19:36 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، الثلاثاء، عن معالجة 38 عبوة ومخلف حربي في قضاء عنة الأنبار.

وقال اعلام المديرية في بيان، إن "خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة الانبار يعالجون (38) عبوة ناسفة محلية الصنع ومخلف حربي في قضاء عنة من مخلفات المجاميع الارهابية".

وأضاف أنه "يتم العثور عليها اثناء عمليات الاعمار وتطهير المدن".

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