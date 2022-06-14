2022/06/14 | 19:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عبد الكاظم حسن الجابري

لا شك إن الائمة عليهم السلام يمثلون

خطا واحدا ومنهجا ثابتا منصوص عليه

بمحكم التنزيل في اية التبليغ, يا أيها

الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك فان لم

تفعل فما بلغت رسالته وال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامام الصادق عليه السلام واستثمار الظرف الامثل) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامام الصادق عليه السلام واستثمار الظرف الامثل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).