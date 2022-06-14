عندما تكون الانتخابات عامل تعقيد

2022/06/14 | 19:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: صالح لفتة

لبنان والعراق تنظمان انتخابات

ديمقراطية رغم مساوئ قانون الانتخابات

وتدخل المال السياسي واستخدام الخطاب

الطائفي وتَدخل دول في تلك الانتخابات

لكنها تبقى حالة فريدة في العالم العربي

الذي

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