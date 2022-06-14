هكذا تكّلمتْ قُبّعاتُ التخرُّجِ في كربلاء ..

2022/06/14 | 19:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسين فرحان

من النجفِ الأشرف، وكربلاء المُقدّسة..

من بغداد، والبصرة، والديوانية، وبابل..

من كركوك، وديالى، وصلاح الدين، وواسط..

من ذي قار ومن سماوة المجد، أقبلتْ

حمائمُ العفافِ؛ لترفعَ قُبّعا

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