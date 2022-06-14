معالجة 38 عبوة ناسفة في الانبار

2022/06/14 | 19:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عالج خبراء مكافحة المتفجرات، اليوم الثلاثاء، 38 عبوة ناسفة في محافظة الانبار.وذكر بيان للمديرية وتلقته ايرث نيوز، انه “تمت معالجة (38) عبوة ناسفة محلية الصنع ومخلف حربي في قضاء عنه من مخلفات المجاميع الارهابية”.واضاف “تم العثور عليها اثناء عمليات الاعمار وتطهير المدن”.

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