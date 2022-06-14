القبض على 25 متهما بجرائم مختلفة في كربلاء

2022/06/14 | 19:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أعلنت مديرية شرطة كربلاء، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على 25 متهما بجرائم مختلفة.وذكر بيان للمديرية تلقته ايرث نيوز، أن “مفارز وشعب قسم مكافحة الإجرام المنتشرة في عموم مناطق محافظة كربلاء ومن خلال جهد أمني متواصل، تمكنت من القبض على (25) متهماً بجرائم جنائية مختلفة”.وأضافت، أن “شعبة مكافحة إجرام الحسينية […]

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