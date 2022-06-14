“منتقدا حكومة المركز”..الحيدري: قانون تجريم التطبيع لن يردع القيادات الكردية

2022/06/14 | 19:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..اكد عضو ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري، الثلاثاء، ان قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني لن يردع القيادات الكردية، منتقدا حكومة المركز لموقفها الضعيف وسعيها لإرضاء الاقليم.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال الحيدري في حديث لوكالة /المعلومة/، إن “حكومة الاقليم لديها علاقات تجارية واقتصادية مع […]

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