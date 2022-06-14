ممثل المرجعية يحذر من تداعيات مشكلة التوحد على أطفال العراق

2022/06/14 | 19:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع حذر ممثل المرجعية في النجف الأشرف الشيخ عبد المهدي الكربلائي، اليوم الثلاثاء، من تحول مشكلة مرض التوحد التي يعاني منها 200 ألف طفل عراقي لظاهرة يعاني منها جيل من الشباب.وأكد الشيخ الكربلائي خلال افتتاحه مراكز التوحد المنجزة من قبل العتبة الحسينية المقدسة في كربلاء وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "افتتاح مراكز التوحد التي أنجزته العتبة الحسينية المقدسة، تم بتعاون وزارات الدولة الذي كان لها اسهام وافر بهذا الخصوص"، مشيرا في الوقت نفسه الى "بناء مركزين في محافظة النجف الاشرف إضافة الى بناء مراكز في محافظات واسط وميسان وبابل وغيرها".وأضاف، إن "هذا الافتتاح جاء نتيجة إصابة (200,000) طفل في العراق ونخشى من إهمالهم فنرى جيلا من الشباب مصاباً بالتوحد".وبين أنه "سيتم خلال 6 اشهر القادمة افتتاح مركز متطور لمرضى التوحد في محافظة البصرة، كما سيتم افتتاح معاهد أخرى بالتعاون بين العتبة الحسينية المطهرة ووزارات الدولة، بهدف الارتقاء بالعراق الى مصاف الدول المتطورة في علاج مثل هذه الحالات التي تزداد الإصابة بها في مختلف دول العالم"، لافتا الى أن "هذه الخطوة هي الأولى على طريق مشاريع أخرى كبيرة قادمة".وشدد على حاجة الأطفال المصابين بالتوحد الى الرعاية الصحية والنفسية والتربوية والحسية والحركية"، محذراً من أن "عدم رعايتهم ستفاقم اعداد المصابين بهذا المرض الذين سيصبحون فيما بعد عالة على اسرهم وعلى المجتمع".

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