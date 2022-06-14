تفويج اول رحلة للحجاج باتجاه الديار المقدسة عبر مطار البصرة الدولي

2022/06/14 | 19:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – البصرة

أعلن مكتب هيئة الحج والعمرة في البصرة، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق أول رحلة للحجاج باتجاه الديار المقدسة من مطار البصرة الدولي .

‏وقال مدير مكتب هيئة الحج والعمرة في المحافظة علي عبد القريشي في حديث لـ(بغداد اليوم): "تم تفويج أول رحلة للحجاج من أبناء محافظة البصرة وكذلك من محافظة ذي قار اليوم جواً عبر مطار البصرة الدولي ".

واضاف أن "هنالك واجبات أخرى ستنطلق باتجاه الديار المقدسة بعضها جوا و أخرى عبر الطريق البري "، مشيرا الى انها "المرة الأولى التي فوج فيها الحجاج عبر مطار البصرة الدولي من بعد انقطاع دام اكثر من عامين".

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