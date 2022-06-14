معالجة عبوات ناسفة في قضاء عنّة بمحافظة الأنبار

2022/06/14 | 19:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الثلاثاء، معالجة 38 عبوة في قضاء عنّة بمحافظة الأنبار.

وقال اعلام المديرية في بيان تلقته خبر برس (واخ)، إن “خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة الأنبار عالجوا (38) عبوة ناسفة محلية الصنع، ومخلف حربي في قضاء عنّة من مخلفات المجاميع الإرهابية”.

وأضاف أنه “تم العثور عليها أثناء عمليات الاعمار وتطهير المدن”.

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