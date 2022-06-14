"وحشني دراهمهم".. تصريح للاعب الجزائري يوسف بلايلي يُثير جدلًا واسعًا

2022/06/14 | 19:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم الجزائري يوسف بلايلي، يُعبّر فيه عن اشتياقه لنادي قطر القطري بطريقة أثارت جدلًا واسعًا.

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