لأسباب مجهولة..

2022/06/14 | 20:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هلع وترقب يسيطر على مدينة طرابلس، جنوبي لبنان، بعد تفشٍ غير مسبوق لمرض "اليرقان" أو "التهاب الكبد الفيروسي A"، أصاب عشرات السكان من أحياء ومناطق مختلفة في المدينة، بينهم عدد كبير من الأطفال، دون معرفة الأسباب أو مصدر التلوث الذي أدى إلى ذلك، ما زاد الأمر تعقيداً وفاقم مخاوف سكان المدينة.

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