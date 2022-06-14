قرارات الحكومة العراقية لهذا الاسبوع

2022/06/14 | 20:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية

الثانية والعشرين لمجلس الوزراء، تمت

خلالها مناقشة تطورات الأوضاع العامة

في البلاد، وبحث عدد من الملفات الحيوية

ذات الارتباط المب

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