2022/06/14 | 20:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عبد الكاظم حسن الجابري

شكل الحشد الشعبي العراقي انعطافة

كبيرة في الفكر العسكري والعقيدة

القتالية في التاريخ المعاصر, فهو

التشكيل الذي ولِد بدقائق وتشكل بلحظات,

وتنظم بأحسن تنظيم خلال مدة زمنية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمة الحشد تنتصر) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمة الحشد تنتصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).