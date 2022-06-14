العواصفٌ والغبار.. أزمةٌ متجددة

2022/06/14 | 20:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.صادق كاظم

يحلُّ الغبار ضيفاً ثقيلا علينا وبقوة،

من خلال عواصف ترابية يستمر إيقاع

هبوبها بشكل مستمر ولأشهر طوال، قادمة

كما يقول خبراء الارصاد الجوية الذين

يتابعون حركة الطقس في العراق.

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