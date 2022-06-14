السلطاني: اميركا لن تستطيع إعادة الإرهاب إلى العراق

2022/06/14 | 20:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أكدت النائبة عن تحالف الفتح سهيلة السلطاني، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تستطيع إعادة الإرهاب إلى العراق من جديد، مشددة على ضرورة محاسبة الجهات الداخلية التي تسعى لزعزعة الوضع الأمني في البلاد.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وأشارت السلطاني في حديث لوكالة /المعلومة /، الى […]

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