المستقلون يحملون الإطار والتيار الفشل السياسي ويطالبون بحكومة اغلبية

2022/06/14 | 20:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

حمل النائب المستقل سجاد سالم، اليوم الثلاثاء، الإطار التنسيقي والتيار الصدري مسؤولية الفشل السياسي والازمة الحالية، مبينا ان حكومة التوافق ستفشل لعدم تبنيها من أي طرف سياسي واضح.

وقال سالم في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "القوى النيابية المستقلة لا تتدخل بالصراع بين التيار الصدر والإطار التنسيقي وهي ترغب في تشكيل حكومة اغلبية سياسية من أي طرف كان، كونها الحل الوحيدة لازمة العراق الحالية".

وبين ان "حكومة الأغلبية ستتحمل الأطراف السياسية التي ستسهم فيها وفي حال اللجوء الى التوافقية فان مصيرها الحتمي الفشل لعدم تبنيها من أي طرف".

وأشار الى ان "المستقلين يتابعون الأوضاع السياسية السريعة في البلاد وهم بانتظار انتهاء الازمة من اجل صدور موقف موحد ينهي المشاكل ويغلق أبواب الخلافات".

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