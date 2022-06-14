ما حقيقة نصب خيام في ساحة التحرير ببغداد؟

2022/06/14 | 20:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / نفى مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نصب خيام في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.وأبلغ المصدر، وكالة ايرث نيوز، أن “الصور المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص نصب خيام في ساحة التحرير تعود إلى تاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٠”.

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