مسؤول أميركي لـ

2022/06/14 | 20:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول بالخارجية الأميركية لـ"الحرة" أن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع أي حكومة عراقية، بعد يوم من تقديم 73 نائبا من التيار الصدري استقالاتهم من البرلمان العراقي، ما يشكل معنطفا جديدا في البلاد التي تمر بأزمة سياسية تعطل انتخاب رئيس للبلاد واختيار رئيس للحكومة.

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