وكالة ’إيرث نيوز’ تحاور المحافظ ماجد الوائلي وتفتح ملف المقابر والاستثمار وبحر النجف

2022/06/14 | 20:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حاورت وكالة “إيرث نيوز” محافظ النجف ماجد الوائلي، اليوم الثلاثاء، حول ملفات مختلفة، بينها مدى جدية الحكومة المحلية الجديدة في إنشاء المشاريع الاستراتيجية، فضلاً عن مخططاتها تجاه الاستثمار في “بحر النجف”، وامكانية التوجه نحو البناء العمودي لتوفير السكن للمواطنين.وعن الملف الخدمي، قال الوائلي إن “نقص الخدمات مشكلة عامة في جميع محافظات العراق بسبب عدم […]

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