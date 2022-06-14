محتجون يواصلون إغلاق مبنى حكومي شرقي ذي قار

2022/06/14 | 20:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار … واصل عشرات المحتجين في قضاء سيد دخيل شرقي محافظة ذي قار، الثلاثاء، اغلاق مبنى الحكومة المحلية لليوم الثالث على التوالي للمطالبة باقالة قائممقام القضاء على خلفية تردي الواقع الخدمي.وقال مراسل وكالة /المعلومة/، ان، العشرات من اهالي قضاء سيد دخيل في محافظة ذي قار، يواصلون، اغلاق مبنى القائممقامية ونصب خيام الاعتصام امام […]

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