هنيدي ينجو من حريق كبير اندلع داخل منزله

2022/06/14 | 20:41 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

نجا الفنان المصري الكوميدي، محمد هنيدي، من حريق كبير اندلع داخل منزله بشكل مفاجئ.

ونشر هنيدي صوراً من الحريق بعد إخماده من جانب رجال الإطفاء، وكتب معها: “بيتي ولع فجأة، ولكن الحمد لله إن ربنا حفظنا وحفظ الأسرة، وإنها جت على قد كده واستطعنا أن نخمد الحريق مبكراً”.

وعن تفاصيل الحادث، قال محمد هنيدي، إن “الحريق نشب عقب انفجار جهاز تكييف الهواء، وأنه كان وأسرته يجلسون، وفجأة وجدوا دخان يخرج من الغرفة”.



وطمأن هنيدي محبيه أنه وأسرته بخير بعد الحريق، وأن الله تعالى نجاهم.

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