2022/06/14 | 20:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئاسات تحث على التهدئة وأطراف التنسيقي توصي الإسراع بتشكيل الحكومة جهود لخفض التصعيد ومنع الإنجرار وراء دعوات التحريض على العنف بغداد – قصي منذر تواصل الرئاسات والقوى الوطنية ،مساعيها نحو اطراف الانسداد ،لفك عقد الازمة السياسية بعد تقديم نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم من البرلمان ، فيما حثت الاطراف والنخب الى عدم التصعيد وجر الاوضاع نحو […]

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