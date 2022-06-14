2022/06/14 | 20:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق والكويت يبديان الرغبة في إرساء أمن وإستقرار المنطقة الحلبوسي والخصاونة يؤكدان أهمية دعم مخرجات القمة الثلاثية عمان – رند الهاشمي بغداد – ندى شوكت اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، ورئيسَ الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اهمية دعم مخرجات القمة الثلاثية بين العراق والاردن ومصر في ما يخص التعاون الاقتصادي والامني.وقال بيان تلقته […]

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