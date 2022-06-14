2022/06/14 | 20:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة تطلب إجراءات بحق دول لا تسلّم المدانين والأموال المهرّبة زيدان يبحث مع نواب بابليون آليات القضاء في حماية حقوق المسيحيين بغداد – ابتهال العربي بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، مع وفد من حركة بابليون النيابية ،الحفاظ على املاك المسيحيين وحماية حقوقهم.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (زيدان استقبل في مبنى القضاء […]

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