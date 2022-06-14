الإطار: لا وفود الى الحنانة والصدر مطالب بالعودة لتشكيل حكومة توافقية

2022/06/14 | 20:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نفى رئيس تحالف تصميم ضمن الإطار التنسيقي عامر الفائز، الثلاثاء، نية الإطار ارسال وفود سياسية الى الحنانة لإقناع التيار الصدري بالعودة الى البرلمان وسحب استقالة النواب، مبينا ان الإطار يدعو التيار الى انهاء القطيعة والعودة لمفاوضات تشكيل حكومة توافقية او الامتناع عنها.

وقال الفايز في حديث لـ (لبغداد اليوم) إنه "في حال استجابت الكتلة الصدرية بالعدول عن الاستقالة فسيكون العمل معها وفق الثوابت والاتفاق على الاستمرار بالعملية السياسية واختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة، لكن في حال أصر زعيم التيار الصدري على موقفه فعلى الكتل الأخرى أن تنهض بالمسؤولية وان تتحملها وتكمل الاستحقاقات الدستورية في اختيار رئاستي الجمهورية والوزراء".

وأضاف " من غير الصحيح ابقاء البلاد دون حكومة فمر علينا فصل تشريعي كامل للبرلمان والعراق إلى الآن بدون حكومة كاملة الصلاحيات.".

وتابع الفايز ان "محاولة إعادة التيار الصدري فستكون عبارة عن بيانات وتصريحات اعلامية لتصل الى مسامع الصدر وليس عبر ارسال وفد اليه" لافتا الى ان "مساع عودة الكتلة الصدرية ستكون بالتأكيد وفق اتفاق مشترك".

وأضاف الفائز ان" من يريد الذهاب للمعارضة فالخيار له ونحن لانجبر أي قوى سياسية على ذلك، ومن يريد البقاء لتشكيل الحكومة فنحن نريد إكمال الاستحقاقات الدستورية فلا يمكن بقاء الانسداد السياسي الى النهاية".

ودعا الإطار التنسيقي والقوى المتحالفة معه الكتلة الصدرية الى إعادة حساباتهم والعدول عن الاستقالة لتشكيل حكومة توافقية تجمع الأطراف المختلفة لإنهاء الانسداد السياسي.





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