الاعتداء جنسيا على 3 رجال.. توجيه الاتهام رسميا للنجم كيفن سبيسي

2022/06/14 | 20:59 - المصدر: بغداد اليوم

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وجهت الشرطة البريطانية، الاثنين، رسميا اتهامات للممثل الأميركي الحاصل سابقا على جائزة الأوسكار، كيفن سبيسي، تتعلق بمزاعم عن ارتكابه جرائم جنسية ضد ثلاثة رجال، بحسب ما أفادت شبكة "أن بي سي نيوز".

ومن المقرر أن يمثل سبيسي (62 عاما)، أمام محكمة ويستمنستر الابتدائية، الخميس المقبل، للنظر في أربع شكاوى ضده من قبل الرجال الثلاثة، قدمت بين عامي 2005 و2013، وفقا لشرطة العاصمة في لندن.

وكان سبيسي أعلن الشهر الماضي أنه "سيظهر طواعية في المملكة المتحدة بأسرع ما يمكن، للدفاع عن نفسه ضد هذه الاتهامات، مضيفا: "أنا واثق من أنني سأثبت براءتي".

وقالت النيابة العامة البريطانية الشهر الماضي، إن هناك مزاعم بوقوع اعتداءين على شخص واحد في لندن في مارس 2005، كما يُزعم أن اعتداء آخر قد حدث في لندن في أغسطس 2008، فضلا عن اعتداء على ثالث حدث في أبريل 2013 في غلوسيسترشاير، وهي مقاطعة تقع على بعد 100 ميل غرب لندن.

وكانت منصة "نتفليكس" أبعدت سبيسي عن دور البطولة في فيلم House of Cards في نوفمبر 2017 مع تزايد مزاعم الاعتداء الجنسي وسوء السلوك بحق الممثل.

كما قال قاض الأسبوع الماضي إن سبيسي يجب أن يمثل أمام محكمة فيدرالية بنيويورك بعد أن رفع الممثل أنتوني راب دعوى قضائية يتهمه فيها بالاعتداء الجنسي عليه تجاهه قبل ثلاثة عقود، حيث كان يبلغ من العمر 14 عاما.

وتم الإعلان عن مزاعم راب لأول مرة في مقال نشر عام 2017.

وقال سبيسي على تويتر، إنه لا يتذكر الحادثة المزعومة المتعلقة براب، لكنه كتب: "إذا كنت قد تصرفت حينها كما يصف، فأنا مدين له بأصدق اعتذار عما كان يمكن أن يكون سلوكا غير لائق وأنا مخمور، و أنا آسف للمشاعر التي قال إنه حملها معه طوال تلك السنوات".

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